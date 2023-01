Just selles vanuses laste kasvatamine on paljude vanemate sõnul kõige keerulisem

Kui kaheste kohta käib tihtipeale ütlus „kohutav kahene“ siis kaheksa-aastaste kohta pakuti välja termin „vihane kaheksane“. Seda seetõttu, et paljud vanemad märkasid, et laste jonnihood, mis olid ajaga hääbunud, tõstsid selles vanuses taas pead.

Ka lapsel endal võib raske olla

Juba kaheksa-aastane võib olla küllaltki põikpäine, ust pauguga kinni lüüa ja silmi pööritada. Kõik selleks, et anda märku enda iseseisvusest ja individuaalsusest. Harv pole ka käitumine, nagu majapidamistööde juures aitamine oleks puhas piin, või näo tegemine, et nad ei kuule, mida vanemad räägivad. Kui teismelistelt osatakse sellist käitumist oodata, siis kaheksa-aastaste puhul tuleb see kohati üllatavalt, mis muudabki selle vanuse tõenäoliselt paljude jaoks keeruliseks. Ning kuigi selles vanuses lapse kasvatamine võib esitada palju väljakutseid ja nõuda kannatust, siis tasub meeles pidada, et raske on ka lapsel endal.

Lõppude lõpuks on see, mis vanuses lapse kasvatamine kõige rohkem muret valmistab, iga vanema jaoks muidugi erinev. Ehk on sinu jaoks siiski kõige raskem olnud lapse kolmas eluaasta või hoopiski teismeiga. Oluline on, et sa teaksid, et pole ainukene, kes nii tunneb. Paraku tuleb iga uue arenguetapiga kaasa palju uut ja tundmatut, rõõmu ja muresid.

Ka kõige raskematel hetkedel pea meeles üht asja, mida paljus uuringus osalejad välja tõid: neid üllatas see, kui kiirelt nende lapsed kasvasid. Kuigi see ei pruugi sind hetkes endas olles lohutada ja aeg-ajalt võib tunduda, et aeg venib, siis tegelikult möödub see kiiremini, kui oskad aimata.