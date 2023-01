Pikalt haigete lastega kodus olemine on ära kurnanud? Seitse nõuannet selles olukorras oma vaimse tervise hoidmiseks

Janika jaoks on see tähendanud kiirkursust, kuidas sellises olukorras pead vee peal hoida. Eriti, et oma tööandjaks on ta ise, mis tähendab ka seda, et pausi töötamisest oluliselt võtta ei saa. Nii ongi naisel tulnud korraga toime tulla nii haigete laste põetamise, ise haige olemise kui ka tööasjadega. Kõik kokku on paras kompott, mis võib põntsu panna ka vaimsele tervisele.



Et ennast hoida ja mitte sügavasse auku kukkuda, pani ta praktikas tööle mitmed nõuanded, mida ise just lapsevanemate depressiooni ja ärevushäirete kogemusnõustajana on soovitanud. Siin Janika nipid, mis on aidanud teda ennast ja mis aitavad ehk sinulgi seda keerulist perioodi kergemalt mööda saata.