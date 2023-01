Palju õnne! Eesti illustraatorid valiti Bologna lasteraamatumessi illustratsiooninäituse finaali

Kokku esitati konkursile 4345 kunstniku tööd 91 riigist või piirkonnast üle kogu maailma. Žürii valis konkursi lõppvooru 315 finalisti, kellest kolm on eesti illustraatorid.



Pamela Samel esitas konkursile illustratsioonid Liis Kiviranna raamatust „Toru“ (2021, kirjastus Päike ja Pilv), mis on kujutlusvõimet ja maailmahuvi ärgitav teos. See suunab last märkama ümbritsevat keskkonda ja ka ise selle kohta küsimusi esitama. Raamatust leiab vaimukaid pilte, millelt laps avastab palju tuttavat, aga ka nii mõndagi üllatuslikku. Raamatu idee võitis 2021. aastal ka Põlvepikuraamatu konkursil III koha. Pamela Samel on kunstiõpetuse ja tekstiilidisaini taustaga kunstnik, keda kõnetab joonistustes reaalsuse ja mängulisuse siduvus ning igapäevase kujutamine naivistliku rõõmsameelsuse ja igatsuse kaudu.