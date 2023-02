Vahetusaasta välismaal – investeering tulevikku

Vahetusaasta programme pakuvad meil MTÜ YFU Eesti (Youth For Understanding) ja ASSE International. YFU on pikima ajalooga õpilas­vahetuse organisatsioon Eestis ja selle tegevus on kahesuunaline: ühelt poolt läkitavad nad võõrsile õppima kohalikke noori, teisalt tegelevad välisõpilaste vastuvõtuga, nende paigutamisega Eesti koolidesse ja peredesse.