KRISTIINA BLOGI | Enne emaks saamist ei aimanud ma, kui üksikult võivad emad end tunda ja kui suure kaose lapsed kaasa toovad

Usun, et kõik emad on kunagi loetlenud üles asju, mida nemad iial tegema ei hakka ja siis hiljem avastanud, et laste saamise ning kasvatamise juures on nii palju pisinüansse ja tahke, mis oma sõnu sööma sunnivad. Minul oli küll sedasi ja nii mõnegi teemaga kokku puutudes tekkis mõte, et miks keegi mind kunagi selle eest ei hoiatanud? Või siis justkui hoiatas, aga ma ei suutnud uskuda, et see tõesti ongi nii...