Iga Pere ja Kodu tellimusega kaasa kingitus! Telli erihinnaga ning osale loosis

Pere ja Kodu ennetab lapsevanemate ja laste vaimse tervise probleeme, et meie kõigi lapsed saaksid kasvada ühiskonnas, kus aktsepteeritakse iga pere ja lapse vajadusi ning erinevusi.

Ajakirjas tõstatame pereteemasid, mis tekitavad ühiskonnas erimeelsusi ja seeläbi lastevanematele murekohti, mõjutades meie enesehinnangut, paarisuhet ja seeläbi ka laste heaolu. Me julgustame alati kõiki lapsevanemaid valima just oma pere jaoks sobivaimad võimalused ja lahendused, et olla õnnelikud.