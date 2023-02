Perre sünnib beebi. Püüame vältida armukadedust!

Mul on kolm last. Kui esiklaps Iti (5) kõrvale hakkas sündima väike vennake Kusti (3), asusin tütart teadlikult beebi sünniks ette valmistama. Rääkisime, et varsti saab temast suur õde, võtsin ta kaasa rasedusaegsetele ultraheliuuringutele ja ostsin vastsündinut meenutava BabyBorni nuku. Kui beebi sündinud oli, jagasin Itile teadlikult üks ühele aega. Sellest hoolimata ei läinud meil kõik viperusteta, esines omajagu armukadedust ja siiani küsib Iti regulaarselt: „Miks sa pidid selle Kusti meile sünnitama?“