Eva Kolditsa kolumn | See on koht, kus mõtted pehmeks lähevad

Jälle midagi, millele pole varem niimoodi mõelnud… Puhastumine, koosolemine, mõnu, mida keha tunneb kuuma-külma vaheldumisest… Kindlasti pehmendab see ka mõtteid. Või mida õieti tähendavad pehmed mõtted? Et nad ei ole kõvad, nurgelised ja hüplikud? Või seda, et tahaks ainult headest asjadest rääkida? Või on see meelerahu, mida ta niimoodi sõnastab?