PODCAST | Kliiniline psühholoog: mida varem algavad käitumisprobleemid, seda süngemad on prognoosid

Ta usub, et teismeline vajab vanemaga samamoodi kontakti, nagu nooremadki lapsed. „Kõige kergem on lapsega saada kontakti siis, kui temaga midagi koos teha. Ka minu elus on see tähendanud seda, et olen pidanud tegema palju imelikke asju, mis pole alati minu hobid. Näiteks olen Ida-Virumaal koos ühe poisiga roninud Eesti kõige suurema kopa sisse, sest see oli tema unistus ja ta tahtis mulle seda näidata. Ka kodus ei ole mu lemmiktegevus vaadata mõnda teismeliste seriaali, aga lapselt tuleb ettepanek, et ma tahan sulle seda näidata, siis vaatame,“ selgitab psühholoog.