Tallinna haridusamet karmistas lasteaedade suvepuhkuste korraldust. Mis saab kollektiivpuhkustest?

Uurime eri teid pidi lapsevanematelt, kuidas on nende lasteaias tänavune suvi korraldatud. Selgub, et nii palju, kui on Tallinnas lasteaedu, tundub olevat ka süsteeme. Mõnes on kõik nagu eelmistel aastatel: vanemaid on teavitatud, et lasteaed on kolm või neli nädalat kinni ning asenduskoha saab selleks ajavahemikuks teisest lasteaiast. Üks ema räägib, et nende lasteaias on terve juulikuu vältel avatud üks valverühm, kuhu saab viia need lapsed, kes tervet kuud puhata ei saa. Mitmes lasteaias on eelmiste aastatega võrreldes muutunud kommunikatsioon, kuid idee jääb samaks: lastakse kirja panna kohal käimise nädalad ja viidatakse tinglikult, et kui kindlal ajavahemikul on kohal vähe lapsi, loodetakse õpetajad lubada kollektiivpuhkusele.