Kuidas ära tunda, kas laps on kooliks valmis?

Koolivalmidusest ja selle tähtsusest on räägitud ning kirjutatud palju. Siiski kerkib see teema ikka ja jälle päevakorda, kui algab taas vastuvõtt esimesse klassi. Seepärast on praegu paras hetk üle korrata, millal on laps kooliks valmis ja millal tuleks hakata teda kooliks ette valmistama.