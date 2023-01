Dünaamiline duo – kaks vitamiini sinu luude ja hammaste tervise toetamiseks

Hea lahendus organismi toetamiseks on preparaat SmartHit IV® Vitamin D3+K2 30 ml, kus on need kaks vitamiini koos. Liposoomidesse paigutatud D- ja K-vitamiinid on mikrokapslid, mis on välja töötatud tõhusa Miosol®-i imendumistehnoloogia abil, tagades tõhusama vitamiinide imendumise isegi siis, kui sapisoolade eritumine on häiritud. Kuna vitamiinid on paigutatud väikestesse mikrokapslitesse – liposoomidesse –, mille membraanid koosnevad rakkudega seotud komponentidest, on nad soolerakkude poolt äratuntavad ja saavad neisse kergesti siseneda. Mikrokapsli suurus on rakust väiksem, seega imendumine toimub kiiresti ja kordades paremini kui paljude teiste toidulisandite puhul. Oluline on märkida, et toidulisand sisaldab K-vitamiini looduslikku vormi (menakinoon-7), mis imendub kergesti ja püsib vereringes kordades kauem kui muud K-vitamiini vormid.