Südantliigutav video! See isa tantsib igal nädalal haigla parklas, et oma pojale toeks olla

Nii kujuneski välja kindel traditsioon. Igal teisipäeval, mil Aiden on emaga haiglas, seisab poisi isa haigla ees parklas ja tantsib! Koroona on sundinud paljusid perekondasid tegema erinevaid ohverdusi ja Aideni isa jaoks oli oma poja ravist kõrvale jäämine viimane asi, mida ta oleks tahtnud teha. Just sel põhjusel on video Aideni isast Chuckist parklas tantsimas ühtaegu nii südantsoojendav kui ka -lõhestav. Kindlasti on see aga paljudele vanematele inspiratsiooniks, et last saab toetada ka ilma füüsiliselt tema kõrval olemata ning just kõige totramad asjad on need, mis võivad kehvas olukorras naeratuse näole tuua.



Selle tõestajaks on ka tõik, et samal ajal kui isa tantsib parklas, vaatab poeg teda aknast ja teeb võimaluse korral ka mõned tantsuliigutused kaasa! Päris igal korral ei õnnestu Aideni isal siiski tantsida, mõnikord on töökohustusi lihtsalt liialt kuhjunud. Ent mida ta siis teeb? Eks ikka kodukontorit, mis asub haigla parklasse veetud toolil, et poeg teda siiski aknast näha saaks!