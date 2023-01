Kanepiõli ja vaimne tervis | Rauno Kutti: jäin ülekoormusest nii haigeks, et lõpetasin haiglas. Lõpuks leidsin viisi, kuidas ennast paika saada

Keskendumisvõime ja vaimse heaolu toetamiseks CBD-õli valides tasub eelistada orgaanilist ja sertifitseeritud CBD-õli . Kannabidiool (CBD) ekstraheeritakse kanepitaimest ja see interakteerub meie keha endokannabinoidsüsteemiga (ECS). Meie keha toodab endokannabinoide kogu aeg (isegi kui me CBD-d ei võta). CBD võtmise ajal aitame säilitada ja kaitsta endokannabinoidsüsteemi. CBD aitab kaasa meeleolu parandamisele, keskendumisele ja energiataseme tõusule, toimides kaudselt närvisüsteemi serotoniini retseptoritele ja käivitades endokannabinoidsüsteemis vajalikud retseptorid, et tasakaalustada dopamiini taset.

Pole vahet, kas töötame kontoris või kodus, mõlemas on tähelepanu segavaid faktoreid. Et paremini keskenduda, tasub esmalt segajate tase viia miinimumini ja ehk lisada enda tervisepaketti ka mõned tilgad CBD-õli , mis võib keskendumisele veelgi kaasa aidata.

Kui me ei suuda keskenduda, siis ei saa midagi tehtud – hakkad tegema ühte asja, hüppad järgmise juurde, siis tagasi, siis jälle millegi muu juurde. Me võime proovida midagi teha, mida me tõesti peame tegema … ja ükskõik, mida me proovime, see lihtsalt ei saa tehtud. Aja jooksul hakkavad nimekirjas olevad asjad kuhjuma, tekitades meis stressi ja ärevust.

Ärevuse ja keskendumisraskustega inimeste jaoks on äärmiselt tähtis enda seisundit pidevalt jälgida ja leida sobivad viisid, mis aitaks ennast tasakaalus hoida, piisavalt lõõgastuda ning olulisel hetkel keskenduda. Siinkohal võib abiks olla kanepiõli ehk CBD-õli . Kasutajate sõnul aitab see oluliselt elukvaliteeti parandada.

Olles enda vaimse tervise hoidmise esiplaanile tõstnud, koged üsna pea, kui palju see sulle annab – oled tugevam, võimekam, rahulikum ja fokuseeritum! Oskuslikult saab tasakaalustatud töö- ja isiklik elu, toimib ajaplaneerimine ning enda vajaduste teadvustamine on elementaarne.

Et vaimne tervis oleks paigas, on oluline pöörata tähelepanu kõige elementaarsematele asjadele, milleks on tasakaalus töö- ja puhkeaeg, piisav liikumine ning tervislik toitumine. See tundub tõepoolest väga lihtne, aga kui nendest punktidest päriselt kinni pidada, on see ka väga tõhus.

CBD aitab toetada keskendumiseks vajalikku rahutunnet, leevendades igapäevast stressi ja ärevust.

Riiklike terviseinstituutide uuringud leidsid, et CBD võib toetada vaimset tervist ja teravust. See näitas, et CBD-tooted võivad soodustada uute neuronite kasvu ajus, mis selgitab, miks CBD võib leevendada ärevust, kurbust ja parandada keskendumist.

Liis Velsker: kui olla vaimselt kurnatud, ei suuda tunda rõõmu väikestest asjadest

Spordientusiastist kirjanik ja mentor ning Tabasalu Gümnaasiumi toitumise aluste valikaine õpetaja Liis Velsker usub, et hea vaimse tervise huvides tuleb iga päev midagi ka enese heaks teha.

„Minu jaoks on vaimne tervis sama oluline nagu füüsiline tervis – elan oma elu nii, et tunneksin ennast hästi. Minu jaoks tähendab see suhteliselt tugevat rutiini, samal ajal ka tegevusi, kus kogen tugevat emotsiooni. Veedan päris palju aega üksi, sest töötan kogemusnõustajana ja toimetan endiselt suurel määral ka sotsmeedias. Aeg iseendale on väga oluline, veedan seda trenni tehes, raamatuid lugedes, podcast’e kuulates või lihtsalt lösutades!

Elan oma elu nii, et tunneksin ennast hästi.

Tean, et kui olla vaimselt kurnatud, ei suuda tunda rõõmu väikestest asjadest või isegi neid märgata. Vaimne tervis on nagu ka füüsiline tervis – kui sa ei kanna selle eest hoolt, siis võib tagajärjeks olla tõsine tervisemure. Ennetamine on võtmesõna ja sellepärast tuleks iga päev midagi enda jaoks teha.

Vaimse tervise toetamiseks veedan palju aega looduses, välja arvatud siis, kui väljas on tõesti megakülm. Käin iga päev trennis, toitun täisväärtuslikult, magan minimaalselt kaheksa tundi päevas. Enne uinumist kasutan meditatsiooni, CBD-õli, loen raamatuid – see kõik aitab kaasa närvisüsteemi rahunemisele, et uni oleks ühtlasem ja sügavam. Ma ei stressa väikeste asjade pärast ega muretse ette. Tegelen olukordadega siis, kui need on käes.