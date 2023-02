Aasta sõja algusest. „Tütar küsib iga päev, millal saab jälle koju minna.“

Kohtun Ljudmila Meti ja tema tütardega meie ajakirja­toimetuses, sest pere elab ühiskorteris, kus on ruumi vähe ja külalisi kutsuda oleks ebamugav. Naine saabub otse kolmetunnisest eesti keele veebitunnist. Selliseid tunde on tal ja paljudel teistel ukrainlastel nädalas kolm. „Oskan eesti keeles öelda, mis mu nimi on, tunnen numbreid, värve, toiduaineid,“ loetleb Ljudmila.