Pelgulinna sünnitusmaja saab kauaoodatud simulatsioonibeebi enneaegsete laste ravi parandamiseks

Situatsioonid enneaegse beebiga vajavad harjutamist

Ta selgitas, et koolitused ja treening enneaegsete laste ravis on äärmiselt olulised, sest enneaegse beebi ümber on uskumatult vähe ruumi terve meeskonnaga toimetamiseks. „Simulaatorbeebi imiteerib suurepäraselt reaalset vastsündinud patsienti ning selle abil saab harjutada nii meditsiinimeeskonna koostööd, rolle abi andmisel ja infovahetust kui ka testida töökeskkonna praktilisust ja juhendite toimivust. See on erakordne võimalus Pelgulinna sünnitusmaja jaoks, sest varem sellist võimalust meil pole olnud,“ rõõmustas arst.

Simulaatornukku saab teha nii tüdrukuks kui poisiks ning monitorilt jälgida elulisi näitajaid, näiteks personali tegevuste efektiivsust. „Koolitust saavad kõik lastearstid, naistearstid, anestesioloogid, ämmaemandad, vastsündinute osakonna õed, tehnikud ja hooldajad. Ootamatu kriitiline olukord enneaegse lapsega võib tulla ette nii kiirabiautos, operatsioonisaalis või palatis. Oluline on, et kõik oleksid valmis,“ nentis dr Veerus.

Dr Veerus tõi välja, et harjutamisega ei testita ainult töötajaid, vaid kogu töökorraldust. „Positiivne ongi just see, et koolitused ei toimu klassiruumis, vaid selles kohas, kus olukorrad reaalselt juhtuvad ning samal ajal saab ka kontrollida, kas vajalikud vahendid, näiteks süstlad ja ravimid on leitavad ja olemas,“ ütles arst.

Koostöö kogukonna organisatsioonidega on oluline