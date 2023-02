Peatoimetaja veerg | Sa ei pea temalt vabandust paluma, sa ei pea üldse midagi tegema. Lõpetame koolikiusu!

Kui ma saaksin sel veebruaril, sõbrapäevakuul soovida ühe soovi, siis ma sooviksin, et lapsed oleksid üksteise suhtes tolerantsemad ja viisa­kamad. Soovin, et koolikius kaoks ja sellega päästetaks tuhanded katkised hinged. Põhikooli viimased klassid on noortele niigi keerulised, kuna ühes aina raskenevate koolitükkide ja saabuvate eksamitega peavad lapsed rinda pistma nii psühholoogiliste kui ka kehaliste muutustega, mis nad kasvades läbi teevad. Kui valemisse lisada mure selle pärast, mida kiusaja neile täna koolis halvasti ütleb või millise pilguga tema tegevusi saadab, on seda ühele hingele liiga palju.