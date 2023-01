Tahad, et sinu lapsest kasvaks õnnelik inimene? 5 oskust, mida peaksid sel juhul lapsevanemana toetama

Inimese isiksus hakkab välja arenema sündides ja jõuab väljakujunenud seisu umbes 20ndate eluaastate keskpaigaks. On ülioluline, millised on esimese viie eluaasta jooksul lapsele osaks saanud kogemused ja temaga tegelevad täiskasvanud eeskujud. See on periood, mil aju areneb tohutu kiirusega ja igal kokkupuutel on oluline mõju lapse arengule.