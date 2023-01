7 lapse ema: hästi toime tulevaid suurperesid on rohkem kui abivajajaid. Nad lihtsalt ei kipu pildile ega tunne vajadust end tõestada

Suurpereks kasvati järk-järgult. Pärast Johanna ehk pere neljanda lapse sündi arutati, et peres võiks olla kuni 7 last, ent mitte rohkem. Nii läkski.

„Oleme sageli kuulnud inimesi ütlemas, et „mina küll ei taha rohkem lapsi, tahan oma elu ka elada“ ja siis ma mõtlen alati, et huvitav mis elu see siis koos lastega on.