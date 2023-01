Eesti laste esimene rahatarkuse lauamäng on tagasi

Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch ütleb, et rahatarkus on igapäevane baasoskus, mille olemasolu viib suurema heaolu ja õnnetundeni. „On oluline kujundada häid rahaharjumusi lastel alates esimestest klassidest, kui mitte juba lasteaiast saadik. Selles vanuses lapsed õpivad kõige efektiivsemalt läbi mänguliste tegevuste, seetõttu said olulised ja eakohased rahatarkuse pärlid kokku kogutud just lauamängu formaati – et tulevikus väljuksid koolist endaga hästi hakkamasaavad ja rahatargad noored inimesed,“ ütles Liisi Kirch.

„Olime väga positiivselt üllatunud, et „Rahatarkuse kompass“ nii hästi vastu võeti. Saime väga palju head tagasisidet ja soovitusi, mida mängu uues täiendatud versioonis arvesse võtsime,“ tõdeb lauamängu üks autoritest Triin Ott. „Admirals on keskendunud inimeste rahatarkuse kasvatamisele ja toetab inimeste püüdlusi finantsvabaduse poole. Kui aasta tagasi saime heategevuse korras kinkida lauamängu 32 koolile, rõõmustab „Rahatarkuse kompassi“ 2.0 versioon seekord 33 uut kooli Eestis. Meil on pikk tee minna, aga jätkame oma missiooni laste rahatarkuse kasvatamisel ja suuname kogu seekordse lauamängu jaemüügiulu taaskord uute mängude tootmisele. Ühest heateost sünnib mitu uut ja koos heade inimeste ning ettevõtjate abiga saame rahatarkuse osas veel palju ära teha,“ lisab Ott.

Nii toetas näiteks Igavene Heategu heategevusorganisatsioon „Rahatarkuse kompassi“ jõudmist uutesse koolidesse. Nemad soetasid 58 lauamängu 13 kooli tarbeks. „Oleme väga tänulikud Marko Oolole ja Igavese Heateo tiimile, et nad oma õla Eesti laste rahatarkuse kasvatamisele alla panid ja meie ettevõtmisele hoogu annavad. Igasugune kaasa mõtlemine ja -tegutsemine on väga oodatud,“ kutsub Triin Ott ettevõtetest, ettevõtlikest inimestest ja organisatsioonidest teada andma, kelle jaoks on laste ja õpetajate finantskirjaoskus südameasi.