Aruküla Vaba Waldorfkooli juht: arvatakse, et meil ei õpita midagi, kuid meie jaoks on oluline, et lastest kasvaksid head inimesed

Eestis tegutseb mitu waldorfkooli. Üheks nendest on Aruküla mõisahoones juba 30 aastat lapsi õpetanud Aruküla Vaba Waldorfkool. Waldorfpedagoogika on üks vanimaid alternatiivseid haridussuundi ning fakt, et see tänaseni paljusid lapsi ja lapsevanemaid kõnetab, tekitab uudishimu. Mida siis ühes waldorfkoolis teistmoodi tehakse ja kuidas see tänapäeva moodsasse ühiskonda sobitub, jagavad kooli looja Maia-Reta Trampärk, praegune tegevjuht Kerti Pellmas, Aruküla Waldorflasteaia juhataja ja õpetaja Marelle Tann, õpetaja ja lapsevanem Annika Arro ning lapsevanem Margus Raude.