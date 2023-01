Vahva initsiatiiv! Tallinna kooliõpetajad läbisid koolituse, et õpetada edaspidi lapsi paremini uisutama

Koolituse läbinud Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpetaja Aili Asu tõi välja, et koolitus oli praktiline ja andis uusi teadmisi. „Uisukoolitus oli väga mõnus ning sain häid ja arusaadavaid harjutusi lastele õpetamiseks. Aitäh!“



Uustalu kinnitas, et kuna osalejate huvi ületas ootusi ja õpetajate tagasiside oli positiivne, ei jää toimunud õpetajate koolitused viimasteks. Järgmisel hooajal plaanib uisuparke haldav HK Hall OÜ korraldada õpetajate jaoks lisaks esimese astme koolitusele ka teise taseme koolitused.



Hooajal tehakse Tallinna uisuparkides umbes 50 000 koolilaste külastust. Liikumistunnid on Tallinna üldhariduskoolidele ja lasteadedadele tasuta (v.a Jeti uisupargis). Kui lapsel isiklikke uiske ei ole, saab neid rentida kohapealt, lisaks jagatakse algajatele uisutajatele tasuta tugiraamid ja kiivrid. Liikumistunni läbiviimiseks on vajalik klassi eelregistreerimine grupijuhi poolt. Koolidele eraldatud aeg on 08.00-17.00. Liikumistundi saab mugavalt broneerida kodulehel: https://koolidele.uisupark.ee.