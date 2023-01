KUULA SAADET | Arvad, et oled hea suhtleja? Vaata, kas kasutad oma igapäevaelus neid suhtlemistehnikaid

„Peresuhetes on suhtlemisoskus äärmiselt oluline. Samuti oleme heaks peegliks oma lastele, sest suhtlemisoskuse, mida ise viljeleme, omandavad ka meie lapsed,“ ütleb Marilin ja lisab, et eeskujuks on ka õpetajad. Hea suhtlemisoskus saab alguse segavate asjaolude, näiteks telefoni kõrvaldamisest.

„Üksteisega suhtlemine pole ainult see, et üks räägib ja teine kuulab. Me kuulame ja räägime ju ka silmadega, kehakeelega, miimikaga, hääletooniga. Kuulamisoskuse juures on ka näiteks kõhutunne oluline. Vaja on tunnetada, mis teise inimesega toimub,“ selgitab Marilin.

Aeg-ajalt tuleb meie kõigi suhetes raskusi ette. Oluline on nendest teadlikuks saada. Maarja on kolme lapse ema ja soovitab selleks, et olla hea suhtleja, esmalt tegeleda enda vajaduste eest hoolitsemisega. „Kui su tass on täis, siis oled ka kohe parem suhtleja. Enda jaoks tuleb võtta aega. See võib olla ükskõik mis. Kui tunneme ennast hästi, meie vajadused on kaetud, siis oleme ka suhtlemisel teadlikumad ja jaksame ka laste tundeid märgata ning neile toeks olla,“ ütleb ta.

Mis on mina-sõnumid ja mis on sina-sõnumid ning kuidas suhtuda konflikti, kuula juba saatest.

Lasteabi on mõeldud nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele nõu küsimiseks ja abi saamiseks. Tasuta ja ööpäev läbi saab pöörduda numbril 116 111, veebivestluse kaudu kodulehelt www.lasteabi.ee või e-kirja teel info@lasteabi.ee. Lasteabi on olemas igal ajal ja iga murega.