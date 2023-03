Eksprompt perereis Maltale: kummituslinn, meduusid, käesuurused küüslaugud ja vaated, mis võtsid hinge kinni

Reis toimus veebruari lõpus ja kestis nädala, mis oli piisav aeg, et suurem osa saarest saaks avastatud. Malta oli meile üsna võõras, teadsime selle kohta vähe. Tegime ka vaid hädavajaliku kodutöö, et endale mitte liiga palju ootusi ja eesmärke seada. Kunagi ei tea, mis ilm sel ajal Maltal ees ootab ja kas me beebi reisimishuvi on jätkusuutlik. See on vist võti, mis võib iga reisi teha edukaks – väikesed ootused. Lisaks võtsime endale moto, et naerame ja naeratame ning leiame lahenduse või lepime olukorraga, kui muud midagi teha ei anna.