KRISTIINA BLOGI | Vanem laps ei tahtnud beebit omaks võtta ja tundis, et keegi võttis ära talle kuulunud aja ning tähelepanu

Mõtlesime elukaaslasega, et enne teist last planeerima ei hakka, kui esimene öö läbi magama on hakanud. Mingil hetkel tundus, et ootamine võib ikka väga pikaks minna ja liiga suure vanusevahega lapsi ka ei tahaks. Seega andsime beebile rohelise tule ja juba ta olemas-tulemas oligi. Vanem õde uudist kuuldes paraku ei rõõmustanud.