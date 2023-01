Su kodus kasvab teismeline, kes armastab kirjutada? Esseekonkurss kutsub noori emakeele üle arutlema

Euroopa Komisjoni Eesti esindus ootab konkursile töid, mis räägivad sõna ja keele rollist poliitikas. „Euroopa Liidu teemad ja poliitikavaldkonnad on juba oma olemuselt keerulised ja sageli paljude jaoks kauged. Meie esinduse roll on neid teemasid inimestele selgitada ja lähemale tuua. Ootame huviga, mida noored arvavad keele rollist poliitikas ja keeruliste teemade selgitamisel,“ ütles esinduse juht Vivian Loonela .

President Kaljulaidi Fond annab eripreemia võistlustööle, mis kirjeldab, kuidas ühiskonna nõrgemaid sõna jõuga toetada: „Me kõik teame juba väikesest lapsest peale, et sõnal on jõud ja keelel on vägi. Me peame kõik oskama sõna jõudu kasutada ja keele väge talitseda, sest sõnaga saab teha väga-väga palju head, aga ka mitte nii väga head. Sellest, et noored oskaksid oma sõnaga ümber käia, sündiski idee esseekonkursi korraldamiseks.“