Lüpsjad, hallitanud melon, päikese kätte jäetud vereproov. 8 üllatavat põhjust, tänu millele meie lapsed täna terved on

Laste tervis on iga lapsevanema jaoks üks olulisemaid asju. Ent kas oled mõelnud, kui palju on meie argielus kõike seda, mida võtame iseenesestmõistetavana? Maailm ja meditsiin on pidevas arengus ning paljud asjad, mis täna on loogilised, tundusid vaid paar aastakümmet tagasi mõeldamatud. Siin kaheksa kohati üllatavat põhjust, miks tänapäeval on laste heaolu kõrgem.