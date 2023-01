SUUR ÜLEVAADE | Montessori mängurühm, beebiviiplemine, folgiring. Lõbusad ja arendavad beebidele mõeldud huviringid üle Eesti

Beebiga kodus olemine on küll eriline aeg, aga sellest hoolimata võib see mõnikord muutuda ka veidi üksluiseks. Paljudel vanematel on ka soov koos lapsega, olgu ta nii pisike kui tahes, midagi vahvat ette võtta. Ideid, kuhu aga minna näiteks 6-kuuse beebiga, ei pruugi see-eest alati kohe tulla. Heaks lahenduseks ongi erinevad huviringid. Kõik võidavad: nii vanem kui laps saavad kodust välja, vanem näha teisi täiskasvanuid, beebi oma eakaaslaseid ning lisaks veel vahvaid-arendavaid tegevusi. Tihtipeale on palju toredam värvide ja muu taolisega möksida ning meisterdamistegevusi ette võtta mujal kui oma elutoa põrandal.