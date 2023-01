Kümme Eesti kooli hakkab katsetama uut lähenemist koolitoidule

Projekti esimese aasta jooksul töötasid partnerid välja „kogu kooli toidukultuuri“ raamistiku, mis toob kokku kõik koolitoiduga seotud osapooled ja aitab muuta toidu käsitlust terves koolis, mitte üksnes sööklas. SF4C eksperdid töötasid välja juhendmaterjali, mis aitab koolidel, linnadel ja regioonidel kaasata koolikogukonda tervislike ja kestlike toiduharjumuste kujundamisse. See hõlmab õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid ja laiemat kogukonda. Raamistik aitab käsitleda toitu kõikehõlmavalt – s.t mitte lihtsa tarbekaubana, vaid õppematerjali sisuna ja katalüsaatorina jätkusuutlike harjumuste kujundamisel. Eesmärk on hõlmata toitu kõigisse koolielu aspektidesse, sealhulgas aluspõhimõtetesse, juhtimisse, õppekavasse ja einestamise kogemusse.

Näiteks selgus, et suurem osa uuritud linnadest ja regioonidest pakub koolilastele igapäevast lõunat. Kuus piirkonda pakub lisaks hommikusööki ja seitse regiooni vahepalasid. Koolitoidu valmistamise hinnad ulatuvad ühest kuni kaheksa euroni eine kohta. Enamikus regioonidest on koolitoit tasuta vähemalt kõige haavatavamatele gruppidele, aga osas riikidest kõigile õpilastele.

Koolitoit aitab tõsta noorte teadlikkust tervislikust toitumisest

Viimsi vallavalitsuse lastekaitse vanemspetsialisti ja SchoolFood4Change projekti koordinaatori Laura Johanna Derkuni sõnul on äärmiselt oluline, et lastele koolis pakutav toit oleks tervislik, kvaliteetne ja mitmekesine. „Näeme, et paljud noored, eriti vanemas kooliastmes, ei teadvusta päevase toidukorra olulisust ja me soovime nende mõtteviisi selles osas muuta. Toitumine on keskel kohal selleks, et inimene saaks toimida ja rakendada oma potentsiaali maksimaalselt. Seega loodame koolitoidu populariseerimisega aidata kaasa võimalike toitumishäirete ja nendega kaasnevate haiguste ennetamisele. Koolitoidu kaudu on meil võimalik tõsta noorte teadlikkust tervislikust toitumisest ja suunata neid üleüldiselt tervislikumale eluviisile,“ selgitas Derkun.

Laura Johanna Derkuni sõnul on väga oluline, et kooli koostöö toitlustajaga oleks hea ja toimiv. „Tulevikus saab kindlasti oluliseks see, et koolid teeksid koostööd õpilaste ja lapsevanematega, et paika panna koolitoidu põhimõtted, millest järgmistel hangetel lähtuda,“ lisas Derkun.

Eesti suurim koolitoitlustusteenust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS ei osale projektis partnerina, kuid toitlustab osa projektis osalevaid koole. „Toit on oluline osa õpilaste päevast ja „kogu kooli toidukultuur“ on kindlasti oluline. Meie senine kogemus näitab, et teavitustöö ja kooli kogukonna kaasamisega annab palju ära teha,“ selgitas Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson, miks ettevõte tunneb projekti üle heameelt. Näiteks on nad korraldanud kaks aastat järjest novembris Daily koolisööklates Keskkonnakuu projekti. „Keskkonnakuu jooksul oleme keskendunud toidujäätmete vähendamisele. Suur rõõm on näha, et kampaaniaga on meil õnnestunud mõlemal aastal tublisti toidujäätmeid vähendada. Samuti on vahvaid näiteid meie ühiskokkamise projektidest, kus oleme saanud ka kõige skeptilisemad õpilased püreesuppe sööma,“ rääkis Endrikson.

Kestlik toit