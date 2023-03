Katsed ja kuused

Kätte jõudis märtsikuu ja märtsis tuli mõelda kooliminekule, vähemalt arvas nii Anni isa. Anni ise ei mõelnud koolile üldse. See oleks ju rumal, kui käid veel lasteaias ja kevad on alanud! Anni mõtles hoopis tsirkuseringile, maasikajäätisele ja sõber Ronjale. Aga lõpuks juhtus ikkagi nii, et Annil tuli koolikatsetele minna. „Pärast läheme jäätist sööma,“ lubas isa.