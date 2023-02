Esimene Eesti brändi inhalaator Kidsmed MeshPlus – tõeline abimees!

Senini olin harjunud inhalaatoriga, mis ei olnud kasutamisel just kõige mugavam. Seda eriti öösiti. Seinakontakti vajav inhalaator oli lärmakas ja lahtise ravimikambri tõttu sai seda kasutada ainult püstises asendis. Kidsmed MeshPlus on äärmiselt mugav. Masinat saab suletud ravimikambri tõttu kasutada ka selili ja kuna tegemist on hääletu masinaga, siis saab seda ka öösiti magava perekonna taustal kasutada. Inhalaator töötab patareidega ja kaalub kõigest 100 grammi, nii et isegi pere pisim jaksab seda peos hoida. Mask on pehmendatud äärega, mis tekitab kerge vaakumi. Samuti on see fikseeritud. Kuna mul on kassiallergia, leian Kidsmed MeshPlusist suurt abi – kui külastan kassiga kodusid ja kurk hakkab pitsitama ning nina läheb kinni, siis mõned minutit aurutamist aitavad olukorda taas normaliseerida.