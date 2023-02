Kurnatud ema: olen omadega läbi, aga ei usalda last teiste hoolda jätta, sest nad laseks tal end magama nutta

„Johanna on minu ja mehe ainus laps. Ta on hästi tubli, areneb ka kenasti eakohaselt, aga magamisega on raske. Magama jääb ainult nii, et pean ta käest kinni hoidma ja näiteks paitama. Õrna unega on ka. Kui ta on magama jäänud ja ma liiga vara käe ära võtan, siis on ta kohe uuesti püsti. Mees ütleb, et laps lihtsalt manipuleerib minuga ja olen ise selle halva kombe lapsele külge harjutanud.“