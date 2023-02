Harvikhaiguste teadlikkuse tõstmise kuu. „On valusalt ebaõiglane, et raske haigusega inimesed peavad ravimite jaoks heategijatelt raha küsima“

Üks minut seletusi võib haiget ja tema lähedasi palju aidata

„Harvikhaige ja tema pere olukorra teeb ekstra keeruliseks see, et teisi sama kogemusega inimesi ei pruugigi Eestis olla või on neid väga vähe. Panen südamele nii arstidele kui ametnikele, kelle juures pered oma esimesed sõnumid saavad – võtke see minut, et inimesele esmaseid soovitusi anda, kuhu pöörduda ja kellega rääkida, ärge arvake, et oma senise elu kaotanud inimestel on jõudu ja ressursse enda või pereliikme haiguse kõrvalt õigeid kontakte leida. See hästisisustatud minut võib palju aidata,“ rääkis Maarja Krais-Leosk.

EPIKoja juht ütles, et nii nagu on diagnoosi otsimisel ja saamisel väga tähtis pakkuda psühholoogilist tuge ning toimetulekuks vajalikke igapäevaseid teenuseid, on oluline, et patsient õpiks oma diagnoosiga elama ka argipäevas. „Ja siinjuures tuleb vaadata haige perekonda tervikuna, ka õdesid-vendi. Lisaks vanemate töölkäimiseks vajalikele teenustele on väga oluline, et vanematel võimaldataks hooldamisest vaba aega sisustada enda vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitsemisega.“

Krais-Leoski hinnangul tuntakse kõige enam puudust tugiisiku teenusest. „Eesti Puuetega Inimeste Koja poole pöördumise üks sagedasem põhjus on, et puudega laps vajab küll tugiisikut, kuid kahjuks kohalikud omavalitsused ei paku piisavat abi tugiisikute leidmisel, samuti on probleem tugiisikute kehvades sotsiaalsetes garantiides ja madalas töötasus. Sotsiaalhoolekande seadus ütleb selgesõnaliselt, et abivajaduse korral on inimesel õigus teenustele, kuid reaalsuses see kahjuks ei toimi ning pered on sageli meeleheitel ja väga raskes olukorras.“

Ei tohi juhtuda, et lapse diagnoosiga mittekohanemine viib lapsevanema suitsiidini