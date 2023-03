Eloise tuli meile õpetama, kuidas elada hirmuta

Paraku selgus ultraheliuuringus, et üks kaksikutest on teisest tunduvalt pisem. Lisaks kahtlustas arst tal Downi sündroomi. Naine tegi kaksikutele mõeldud NIPT-testi, mis uurib lootel viie põhilise kromosoomihaiguse, sealhulgas Downi sündroomi esinemist. Pärast pikka tulemuste ootamist selgus, et kaksikutel pole neid haigusi. „Meil olnuks võimalus teha veel looteveeuuring, kuid loobusime. Sellega kaasneb risk kaotada beebi ja me ei soovinud kaotada kumbagi. Ja olenemata tulemusest oleksime niikuinii mõlemad alles jätnud,“ ütleb Mallory naeratades.