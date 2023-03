See hirmutav kadedus!

Jacklyni (2) ema Geili Kägo tajub, et tema tütar on keskmisest omandihimulisem. „Mäletan, et kurtsin beebigrupis juba enne ta aastaseks saamist, et Jacklyn rebib kõigil asju käest.“ Geili sõnul on olukord eriti hull mänguasjadega – tütar kisub need teistel käest olenemata sellest, kas need on tema omad või kas ta nendega mängida tahab. Ja kui piiga soovitud lelu ei saa, hakkab ta lisaks hüsteerilisele kisale ka lööma. Kui endast suurematega on muret vähem, siis omavanuste ja väiksematega on konflikte kõikjal: nii kodus, külas kui ka mänguväljakul.