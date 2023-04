Laps, kes magab vaid kaisus. „Olin nii kurnatud, et käisin rõõmuga töölähetustel. Hotellis sain vähemalt segajateta magada.“

21aastase Maria ja 5aastase Elleni ema Svea viis pesamuna igaöine ränne vanemate voodisse lõpuks suure väsimuse ja tõdemuseni, et nii edasi ei saa. Beebina uinus ta tihti süles või kaisus. Lapse vanemaks saades, 3–4aastaselt, oli raske teda sellest harjumusest võõrutada. Vanemad proovisid last üksi uinutada ja öösel oma voodisse suunata, kuid jäid jänni. Nad lohutasid end, et küllap see on mööduv faas ja laps kasvab sellest välja. Kui Ellen hakkas saama viieseks, mõistsid nad, et mured ei lõpe iseenesest.