Miks ta öösiti mu kaissu ronib?

21aastase Maria ja 5aastase Elleni ema Svea viis pesamuna igaöine ränne vanemate voodisse lõpuks suure väsimuse ja tõdemuseni, et nii edasi ei saa. „Ma ei jaksanud enam õhtuti lapsega mängida. Mu uni oli väga häiritud, sest kui mind on ükskord juba öösel äratatud, on mul raske uinuda. Soov end välja magada muutus nii suureks, et võtsin rõõmuga vastu kõik töised lähetused, et kasutada võimalust hotellis öösel segajateta magada.“