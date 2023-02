Kuidas valida parim varstolmuimeja just sinu koju

1. Iseseisvalt püstiseisev või seinale kinnituv varstolmuimeja?

Püstised juhtmevabad akutolmuimejad seisavad ise, et neid oleks lihtne hoiustada ja teha puhastamise vahel pause. Samuti on need eriti stabiilsed ja mugavad mööda põrandat manööverdamiseks, eriti võimsa Athlete seeria mudelid. Neile, kes tahavad rohkem paindlikkust, on hea valik kaks ühes mudel, millel on püstine ja käeshoitav akutolmuimeja ühes, nagu Flexxo. Mis on juhtmevabade varstolmuimejate suured plussid? Lisaks väga lihtsale kasutusele, kandmisele ja hoiustamisele lasevad need sul vaevata puhastada igal kõrgusel. Kaalu piiramatuid juhtmevabu varstolmuimejaid näiteks siis, kui tahad korjata tolmu lagedelt, riiulitelt ja muudelt raskesti ligipääsetavatelt pindadelt.