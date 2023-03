„Mu lapsel on allergia kõige vastu. See muutub kiirelt – eelmine kord avastatud asi on järgmine kord kadunud.“

Kristeli peres kasvavad Cristofer (4) ja Lisette (2), kel mõlemal on diagnoositud allergia ja atoopiline dermatiit. Lisaks on poisil astma, mille teket kahtlustatakse juba Lisettelgi. Allergiatest puutumata pole ka vanemad: Kristelil on tolmu- ja koerakarvaallergia, ta abikaasa Madisel õietolmu- ja pähkliallergia.