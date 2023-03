Üks allergia teise otsa. Astma veel lisaks

Elva lähedal elava Kristel Sügise peres kasvavad Cristofer (4) ja Lisette (2), kel mõlemal on diagnoositud allergia ja atoopiline dermatiit. Lisaks on poisil astma, mille teket kahtlustatakse juba Lisettelgi. Allergiatest puutumata pole ka vanemad: Kristelil on tolmu- ja koerakarvaallergia, ta abikaasa Madisel õietolmu- ja pähkliallergia.