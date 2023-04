„Mind pandi uskuma, et ma ei saanud isegi sünnitamisega hakkama.“ Loengupidajad ja sotsiaalmeedia tõukavad emasid depressiooni

Kuus aastat tagasi, noorema poja esimestel elu­nädalatel, puhkesin iga kord juba enne imetamist nutma – see oli katkiste nibude tõttu lihtsalt nii kohutavalt valus. Ja muidugi meenub kõhedusega see, kuidas mu mõlemad lapsed on piima sekka saanud lahtistest haavadest ka mõne sõõmu erkpunast verd. Kõige suurem ahastus haaras mind aga seetõttu, et nägin piimasegu kui mürki.