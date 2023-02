Juba homme! Internetiohutusest ja ekraaniajast rääkiv tasuta veebiseminar lastevanematele

Laste ja teismeliste internetikasutus on teema, mis tekitab vanemates palju küsimusi. Kuidas ekraaniaega piirata? Kuidas olla kindel, et laps end internetis ohtu ei sea? Just seetõttu toimub homme virtuaalne ja tasuta seminar „Kuidas meil internetis päriselt läheb,“ millega saab liituda olenemata asukohast.