Kristiina blogi | Perearst pidas mind oma lapsest ahvivaimustuses emaks, aga laps ju oligi eakaaslastest arengust ees

Kui ma oma vanema tütrega 18-kuuselt perearsti juurde läksin, küsis arst muuhulgas, et kas Fridal mõni sõna ka juba tulnud on. „Oh, muidugi,“ vastasin mina. „Pakun, et vahemikus 60-100 sõna, järg on ammu käest.“ Arst vaatas mind kõrgele tõstetud kulmude ning väga skeptilise pilguga. „Selles vanuses oleks ootuspärane kuskil 10 sõna.“ Ilmselgelt ta ei uskunud mind ning arsti kabinetis seni kõigil visiitidel jonnakalt vaikiv tütar seda usku ka juurde ei tekitanud.