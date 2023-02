Pulmavanem: lapsed ei saa õppida kultuurselt pidutsema kui neid kuskile kaasa võtta ei tohi

On ülitähtis kaasata lapsi just suurtele ja ilusatele üritustele. Juba seetõttu, et nii saame edasi anda oma kultuuri ja tavandeid. Meil on praegu kahjuks tekkinud lausa olukord, kus alla 30 eluaasta vanustele ei soovita peoruume rentida, sest nad lihtsalt ei oska kultuurselt pidutseda. Ruumides lagastatakse ja lõhutakse. Paraku on ka tekkinud põlvkond, kes ei tea mitte midagi (pulma)tavanditest, eriti meie enda, eesti omadest. Peaaegu ainukesed pulmatavandid, mida arvatakse teadvat, on pakulõhkumine ja titemähkimine. Võib tunduda üllatus, aga need ei ole ja pole kunagi olnudki pulmatavandid