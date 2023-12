Pere ja Kodu aasta TOP | Lapsevanem, Märt Avandi ei pea su lapse eest hoolt kandma, et ta ei hakkaks uimasteid tarbima. Sina pead

Ma ei saa öelda, et see avaldus oleks mind üleliia šokeerinud. Eesti on väike ja nii-öelda linnalegende liigub palju. Kas need vastavad kõik ka tõele, pole minu asi spekuleerida. Küll aga tahan ma kohe ühe asja selgeks teha: me ei saa pigistada silmi kinni ja elada naiivses illusioonis, et narkootikume tarbivad vaid eluheidikud. Ega olla šokeeritud iga kord, kui saame teada, et kellelgi on depressioon, sest tal on ju ilus maja ja hea töö. Nii ei saa ju depressiooni tekkida!