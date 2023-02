Kuhu igavlevate lastega koolivaheajal minna?

Täidame laste päevad aktiivsete tegevuste ja arendavate mängudega. Samal ajal saavad vanemad rahuliku südamega nautida hoolitsusi ja spaamõnusid. Lubame, et nädala lõpuks on kogu pere puhanud.

Avasta talvist Saaremaad

Kui muidu on mandrirahval ehk harjumus käia Saaremaad nautimas suviti, siis meie kutsume julgelt avastama just talvist saart.

Talvel on lumised matkarajad isegi grammike müstilisemad kui soojal ajal ja neid tasub kindlasti avastama minna. Hea ilma korral saab RMK platsidel pidada ka mõnusat talvist piknikku, mis on täitsa omamoodi eksootika. Sina vali asukoht ja meie pakime kuuma GOSPA taimetee kaasa, et talvine idüll oleks täielik. Meie absoluutsed lemmikud on Koigi raba või Saaremaa oma Pisa torn – Kiipsaare tuletorn.

Veebruari lõpp ja märtsi algus on eriti hea aeg hülgevaatluseks, sest just siis sünnivad hülgepojad. Kõige parem piirkond hülgevaatluseks on Vilsandi rahvuspark, sest seal on suur võimalus neid oma silmaga näha, kui olla õigel ajal õiges kohas! Kõige parema elamuse saad koos giidiga. Vaata, kus on selleks parimad kohad, SIIT. PS! Anna hülgebeebidele asu ja vii vaatlus läbi ilma neid häirimata.