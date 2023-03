Meisterdamisnurk | Seisma jäänud lõngakeradest saavad vahvad loomakesed

Töö käik:

1. Selle juhendi järgi võid teha niisuguse looma, nagu just sulle meeldib. Kertu valis lõngakastist kollase lõnga ja Uku halli. Nad soovisid teha tibu ja jänese. Kui on suur kogus värvilisi lõngu, saab aga meisterdada näiteks ka mitmetest pallidest koosneva ussikese.

2. Kui soovitud tegelane on välja valitud, asu tutte tegema. Selleks lõika tugevast papist kettad või kasuta poest ostetud tutitegemise vahendeid. Keri lõng ketaste ümber hästi tihedalt, et tutt jääks võimalikult kohev. Seejärel lõika lõng äärest lahti ja seo tutt keskelt mitmekordse lõngaga tugevalt kinni. Jäta pikad lõngasabad, et nendega valmis tutid omavahel hiljem kinni siduda.