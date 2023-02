Uuring: iga neljas Eesti laps on internetis kogenud ohtu enda privaatsusele ning avaldanud enda kohta isiklikku infot

Positiivsena tuleb uuringust välja, et kui midagi halba on juhtunud, siis nõu ja abi minnakse küsima lapsevanemalt ning enamik on abi ka saanud. Ent siin tuleks arvesse võtta ka asjaolu, et küsimustik jõudis lapseni lapsevanema kaudu, mis võib viidata sellele, et valimisse sattusid need pered ja lapsed, kus vanematel on lastega internetiteemadel juba hea suhe loodud. Osavõtt uuringust oli vabatahtlik ja anonüümne.