Eksperdid: küberkiusu on kerge varjata – uuri, kuidas sinu lapsel päriselt läheb

„Kui tavakiusu puhul on üldjuhul selge, kes keda kiusab ning kiusatav saab kiusu eest pageda, on pealtnägijaid ja võimalik, et ka sekkujaid, siis küberkiusaja võib jääda nähtamatuks ning kiusatav olla internetis märklauana sisuliselt kättesaadav iga päev ja iga kell,“ nentis Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool koolitaja ja uuringute koordinaator Kristiina Treial. Just anonüümsus on sageli Treiali sõnul see, mis küberkiusajat kiusama ja suurematele „tegudele“ julgustab. Sageli ei mõisteta, et interneti anonüümsus on suuresti näiline, digitaalsed jäljed on enamasti tuvastatavad,“ selgitas Treial.