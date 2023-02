Spetsialist: nunnude hetkede jäädvustused võivad muutuda kõige valusamaks relvaks sinu ja su laste vastu

Möödunud sügisel lahvatanud pildiskandaali kestel võtsid avalikult sõna erinevad täiskasvanud inimesed, kes meenutasid paari-kolmekümne aasta taguseid fotosessioone. Oli neid, kes arvasid, et maailm on päris hukas, kui alasti last ei sobi enam isegi ta oma vanematel pildistada. Oli ka neid, kes tunnistasid, et paljaid lapsi pildistada tundus ka aastakümneid tagasi kohatu. Ühte ja ainuõiget seisukohta selles küsimuses ilmselt ei ole ega tulegi, küll aga haavab päris kindlasti lapse õigusi paljastavate fotode levitamine või nende kirjelduse avalik ettelugemine. Kui lapsest tehtud paljastavate fotodega käiakse ringi vastutustundlikult ja laps ei tunne end halvasti selliste fotode pärast, siis pole mitte ühtegi seadust või reeglit, mis keelaks laste pildistamise. Kuid enamasti ei mõtle me sellele, kuidas fototehnika ja privaatsus on viimase paarikümne aasta jooksul muutunud.

Meil kõigil on taskus digitaalne kaamera, mis teeb silmad ette ükskõik missugusele endisaegsele profikaamerale. Igaüks on tippfotograaf, igaühest võib saada fotomodell. Kuid lisaks suurepärastele tehnilistele omadustele on meie taskukaameral ka üks suur häda ja ohukoht - see on pidevalt internetiga ühenduses. Enamike uuemate mudelite puhul toimub telefonist fotode pilve laadimine nii automaatselt, et me ei märkagi seda. Jah, pilv on parooliga kaitstud ja see on justkui maailma turvalisim koht, aga isegi suurte maailmakuulsate firmade pilvedesse on sisse häkitud. Turvalisus on pigem illusioon kui praktiline garantii. Mis on lahendus? Pildistada perekonda ja isiklikke hetki telefoniga, millel on küll kaamera, aga kuhu sa iialgi ei pane sisse sim-kaarti ega ühenda telefoni internetiga (enamasti ühendab telefon end ise netiga kohe, kui sim-kaart on sees). Fotod on telefonist võimalik laadida otse välisele kõvakettale, nii et sa kordagi ei ühenda seadmeid pilvevõrguga. Mitmed mu tuttavad kasutavad sellist võimalust oma pere ja privaatsuse kaitsmiseks ning teevad isegi kõik reisifotod telefonidega, mille ainus funktsioon ongi tipptasemel fotoaparaadi oma.